Результаты известны на 99,9%: Глава облизбиркома Ростовской области прокомментировал итоги выборов на Дону

Андрей Буров назвал выборы абсолютно легитимными. Фото: сайт избирательной комиссии Ростовской области

На Дону подводят предварительные итоги трехдневного голосования за кандидатов в депутаты Госдумы. К моменту, когда в Ростовской области было обработано 99,9% бюллетеней, о предварительных результатах голосования во время пресс-конференции рассказал председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров.

- Выборы в Ростовской области состоялись, они абсолютно легитимные, - заявил Андрей Владимирович журналистам.

ЯВКА — ВЫСОКАЯ

Активность избирателей во время трехдневных выборов оказалась достаточно высокой — 50%, то есть половина избирателей приняла участие в голосовании.

- Сейчас лидирует «Единая Россия» - около 50% голосов, на втором месте КПРФ - примерно 20% избирателей, ЛДПР — порядка 7%, почти с таким же результатам идет «Справедливая Россия», «Новые люди» получили 5,2% голосов, - сообщил председатель облизбиркома. - Барьер 5% в Ростовской области преодолели пять партий.

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Буров отметил, что пока нельзя сказать, сколько мандатов получит Ростовская область, потому что еще нет окончательных результатов голосования по всей стране.

302 ТЫСЯЧИ — ДИСТАНЦИОННО

Глава областного избиркома считает, что электронное голосование показало большую эффективность, несмотря на то, что это был эксперимент. Почти 10% избирателей подали заявки для волеизъявления в дистанционной форме, это 302 тысячи человек. Цифровая явка составила 93% - 280 тысяч осуществили право при электронном голосовании.

- Никаких нареканий от избирателей не услышали, - заметил Андрей Буров. - Дистанционное голосование — это эксперимент Центризбиркома, и я уверен, что эта практика будет продолжена. Если будет возможность, Ростовская область будет в ней принимать участие. Мне, и как организатору выборов, и как участнику, показалось это удобным и перспективным.

«Единой России» досталось около 66% дистанционных голосов. Как сообщил руководитель регионального избирательного комитета, ни одного сбоя в работе системы электронного голосования за три дня организаторы не отметили.

Активное участие в выборах приняли и жители ДНР и ЛНР, имеющие российское гражданство. Так 162 тысячи избирателей были записаны на электронное голосование. Еще почти 50 тысяч человек проголосовали в приграничных населенных пунктах.

КТО ЛИДИРУЕТ ПО ОКРУГАМ

Выборы в Ростовской области проводились по семи одномандатным округам, на которых было зарегистрировано 56 кандидатов.

- Во всех семи округах победили кандидаты от «Единой России», - объявил Андрей Буров, назвав по три кандидата от каждого округа в регионе, которые набрали самую существенную поддержку у избирателей. - По Ростовскому округу № 149 на первом месте Лариса Тутова от «Единой России» - у нее около 52% голосов, на втором Лавр Черкашин от КПРФ и на третьем Евгений Сутормин от партии «Коммунисты России».

По Нижнедонскому округу № 150 лидирует представитель «Единой России» Антон Гетта, на второй позиции Михаил Емельянов от «Справедливой Россия — за правду», а замыкает тройку лидеров Станислав Потаков от КПРФ.

Избиратели Таганрогского округа № 151 около 49% голосов отдали за Сергея Бурлакова, который представляет «Единую Россию», за ним по популярности среди голосующих идут Евгений Бессонов от КПРФ и Николай Анисимов от ЛДПР.

В Южном округе № 152 лидирует Виталий Кушнарев от «Единой России» — за него проголосовали примерно 37% избирателей, за ним — Андрей Кутырев от КПРФ и Александр Хуруджи из партии «Новые люди».

В Белокалитвинском округе № 153 больше всего голосов удалось собрать кандидату от «Единой России» Николаю Гончарову — около 55%, следом идет представитель КПРФ Виталий Абакумов и Денис Чеботарев из партии «Справедливая Россия — за правду»

Шахтинский округ № 154. Больше всего голосов, около 48%, собрала Екатерина Стенякина от «Единой России», на втором месте Сергей Шаповалов от КПРФ, а на третьем — Юрий Мезинов, кандидат от партии «Справедливая Россия — за правду».

По Волгодонскому округу № 155 победил кандидат от «Единой России» Виктор Дерябкин — 46,2%, Алексей Мисан от КПРФ стал вторым, а представитель партии «Новые люди» Татьяна Белова — третьей.

ИНОСТРАННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО

На участках находилось порядка 10 тысяч наблюдателей и около 5 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса от всех 14 партий.

- На выборах присутствовали иностранные эксперты. Со статусом иностранного наблюдателя никого не было, - уточнил Андрей Буров.

На половине участков велось видеонаблюдение со стационарных камер. На остальных участках видеофиксацию проводили посредством мобильных устройств.

ПРОВЕРКИ И, ВОЗМОЖНО, «ВИРУСНЫЙ» ВБРОС

С 17 по 19 сентября в областной избирком поступило 52 обращения по поводу возможных нарушений выборного процесса. Как уточнил Андрей Владимирович, сейчас правоохранительными органами проводится проверка предполагаемого вброса на участковой избирательной комиссии № 2023.

- Предварительно мы видим, и это подтверждает видеонаблюдение, что один из членов комиссии выдал избирателю на один бюллетень больше, и этот избиратель проголосовал, - комментирует Андрей Буров. - Это похоже на показательное выступление. Видео сразу подхватили интернет-каналы, оно стало вирусным. Мы оперативно среагировали и вызвали органы правопорядка. Если там есть правонарушение, мы по закону доведем факт до логического завершения.

Также глава облизбиркома утверждает, что на выборах не было зафиксировано нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан и окончательный результат голосования.

ОТ 0 РУБЛЕЙ ДО 40 МИЛЛИОНОВ

Предвыборная гонка обошлась кандидатам в Ростовской области в общей сложности в 319 млн рублей. Это в полтора раза больше, чем на выборах 2016 года. Рекордсмен по затраченным средствам — Антон Гетта. Кандидат от «Единой России» использовал максимально допустимую сумму избирательного фонда — 40 млн рублей. Минимальные расходы — у Анатолия Котлярова: кандидат от партии «Родина» потратил 200 рублей. А семь кандидатов из 56 вели свои предвыборные кампании без финансовых затрат.

- Денежные средства на их счета не поступали, - рассказал Андрей Буров.

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