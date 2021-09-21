Новых лиц могут привлечь к ответственности по делу о закрытых рынках под Ростовом

Ситуацию с рынками обсудили на специальном совещании. Фото: сайт правительства РО

Новых лиц планируют привлечь к уголовной ответственности по делу о закрытых под Ростовом аксайских рынках. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

- С учетом доказательств идет уголовное преследование 10 лиц, в том числе в международном розыске находится руководитель преступного сообщества. Список лиц, подлежащих привлечению к ответственности, предполагается расширить, - говорится в сообщении.

Ситуацию с рынками сотрудники ведомства обсудили с властями региона на специальном совещании. Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть подчеркнул, что основная задача сейчас - защитить права добросовестных предпринимателей, а для этого в регионе должны как можно скорее строить новые торговые площадки. В ответ губернатор Василий Голубев заверил, что создание таких зон сейчас находится на постоянном контроле.

- С июня на территории Батайска, Аксайского и Азовского районов реализуют четыре инвестпроекта по строительству комплексов оптовой и розничной торговли. Они получают областную поддержку в виде налоговых и иных преференций, - рассказал Василий Голубев.

Кроме того, в Аксайском районе сейчас приступили к еще двум проектам. Торговый комплекс «Атлант» и еще несколько рынков впервые оцепили весной 2021 года. Дело в том числе было связано с уголовным разбирательством в отношении экс-главы района Виталия Борзенко.

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