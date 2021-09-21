Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 сентября: в городе шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Максима Горького, Красноармейской, Социалистической, Текучева, Мечникова, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, Погодина, Ларина, проспектах Ленина, Кировском, Богатяновском Спуске, Буденновском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Портовая, МОПРа, Международная, Интернациональная, Тружеников, Зорге, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Волкова, Бодрая, Добровольского, переулку Бориславскому, Оренбургскому и Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятской, Белорусской, Чистопольской, Троллейбусной, Киргизской, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, 14-я Линия. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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