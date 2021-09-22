В Ростовской области поймали браконьеров с уловом на 1,5 млн рублей

Всего у нарушителей нашли более 350 штук судака и рыбца. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РО

В Ростовской области на побережье Таганрогского залива поймали двух браконьеров с уловом на 1,5 млн рублей. Нарушители лишились лодки, своего авто и добычи, возбуждены административные дела. Об этом сегодня, 22 сентября, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники промышляли в районе села Приморка. Их задержали с поличным уже на берегу во время перегрузки рыбы. Всего у мужчин нашли более 350 штук судака и рыбца.

За пренебрежение правилами рыболовства и пограничного режима подозреваемым грозит крупный штраф, вплоть до размера стоимости нанесенного ущерба. Также статья подразумевает конфискацию судна и орудий лова.

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