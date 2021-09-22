В Ростовской области пропал Никита Вельмога, мужчину ищут уже 5 дней

Мужчина одет в белую рубашку с длинным рукавом и голубые джинсы. Фото: группа в VK поискового отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже пять дней разыскивают 39-летнего жителя Ленинавана. Никита Вельмога пропал без вести 18 сентября, и до сих пор о нем ничего неизвестно. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 195 см, худощавое телосложение, короткие черные волосы, голубые глаза

Одежда: белая рубашка с длинным рукавом, голубые джинсы, темно-синие джинсовые кеды

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, просят прозвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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