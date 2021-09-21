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Общество21 сентября 2021 9:00

Пропавшую девочку-подростка третьи сутки ищут в Ростове-на-Дону

Школьница может находиться в любом районе города
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове ищут девочку-подростка

В Ростове ищут девочку-подростка

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже третьи сутки ведутся поиски бесследно исчезнувшей девочки-подростка.

15-летняя Лиана Паклина ушла из дома еще 18 сентября. Девочка скрылась в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. На связь с родными школьница не выходит. Отчаявшиеся близкие обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг"

По словам родителей, рост девочки примерно 155 сантиметров, она среднего телосложения и имеет светлые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения была одета в светлую блузку, белые штаны и черные кроссовки.

- Помогите найти подростка! Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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