Пропавшую девочку-подростка третьи сутки ищут в Ростове-на-Дону

В Ростове ищут девочку-подростка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже третьи сутки ведутся поиски бесследно исчезнувшей девочки-подростка.

15-летняя Лиана Паклина ушла из дома еще 18 сентября. Девочка скрылась в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. На связь с родными школьница не выходит. Отчаявшиеся близкие обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг"

По словам родителей, рост девочки примерно 155 сантиметров, она среднего телосложения и имеет светлые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения была одета в светлую блузку, белые штаны и черные кроссовки.

- Помогите найти подростка! Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нуждающийся в медицинской помощи пожилой человек пропал в Ростовской области.

О Юрии Паленном из поселка Матвеев Курган ничего неизвестно больше недели.