В Ростове собираются вернуть трамваи на Стачки и Нагибина

Также составы по новым линиям собираются пустить в Александровку и Суворовский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова планируют вернуть трамваи на проспекты Нагибина и Стачки. Также составы по новым линиям собираются пустить в Александровку и Суворовский. Об этом сообщил заместитель главы горадминистрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков, передает портал 1rnd.ru.

Масштабной модернизацией должна заняться компания, которая сейчас обновляет трамвайную сеть в Таганроге. Это инвестор, поэтому деньги из бюджета тратить пока не собираются.

- Мы встречались, общались, уже наметили планы. Показали трассировку, в том числе Суворовский, - рассказал Дмитрий Симков.

При этом, по словам чиновника, автотрафик в донской столице для трамваев помехой не будет. Ранее гендиректор компании-инвестора подчеркнул, что проект пока находится лишь на стадии переговоров и еще ведутся предварительные расчеты. Руководитель пояснил, что потенциально это довольно интересный проект, но очень дорогой.

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