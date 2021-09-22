Ростовская область «попала в зону критики» из-за темпов реализации нацпроекта

В регионе должны привести в порядок 134 общественные территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область «попала в зону критики» из-за выполнения программы «Формирование комфортной среды». Дело в том, что выделенные федеральные деньги регион может не освоить в срок. Такое заявление сегодня, 22 сентября, сделал исполняющий обязанности донского прокурора Кирилл Осипчук.

- Нам поступила информация от Генпрокуратуры, по которой Ростовская область, скажем так, попала в зону критики. На 30 августа у нас исполнение мероприятий по расходам составляет 17,6% в этом году. Это худший показатель, средний по регионам - 39%. Хотелось бы внимание обратить на эти цифры, поскольку до конца года осталось немного. Существуют опасения недостижения показателей по освоению выделенных средств, - пояснил Кирилл Осипчук.

Губернатор Василий Голубев в свою очередь отметил, что отвечает за этот вопрос профильное ведомство, но теперь контроль в этом направлении усилят.

- Неслучайно этот вопрос оказался на рассмотрении правительства области. Будем смотреть по итогам 9 месяцев и каждый месяц до истечения срока как выполняется задача. Уверен, ситуацию поправим, а с теми, кто не справится, будем разбираться персонально, - подчеркнул Василий Голубев.

Всего в регионе в рамках национального проекта до конца года должны привести в порядок 134 общественные территории, 52 из них необходимо обустроить за счёт средств из федеральной казны.

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