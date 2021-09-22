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Происшествия22 сентября 2021 17:40

В Ростовской области завели дело из-за свалки IV класса опасности

Расследование сейчас ведут сотрудники Росприроднадзора
Ангелина СКИБА
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Специалисты провели ряд исследований на месте свалки. Фото: сайт Росприроднадзора

Специалисты провели ряд исследований на месте свалки. Фото: сайт Росприроднадзора

В Ростовской области на территории села Большие Салы нашли свалку со строительным мусором IV класса опасности. Виновных уже начали искать, возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Сотрудники ведомства выехали с проверкой в Большие Салы после жалобы людей. На месте стихийного навала в том числе обнаружили обломки демонтированных зданий. Чтобы установить уровень вреда для экологии, специалисты провели ряд исследований, в том числе лабораторную проверку и съемку на местности.

- Сейчас производятся исчисления объёмов свалки. По окончанию расследования виновные будут наказаны, - подчеркнули в Росприроднадзоре.

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