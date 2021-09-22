В Ростовской области полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

У свидетелей и очевидцев примут также записи с видеорегистраторов

В Ростовской области полиция просит отозваться свидетелей смертельного ДТП, которое произошло на 5 км 200 метре трассы Чалтырь - Александровка 7 августа 2021 года.

По данным МВД, около 12.30 на дороге столкнулись «КамАЗ 55111» и Kia Rio. Водитель большегруза направлялся из хутора Щедрого в сторону Чалтыря, иномарка двигалась во встречном направлении в Александровку. От удара сильно пострадала женщина, которая была за рулем Kia. От травм она скончалась на месте.

- Разыскиваются свидетели и очевидцы. Принимаются записи с видеорегистраторов. Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить по телефону 8(863)249-16-56, - обратились к жителям Дона в пресс-службе МВД.

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