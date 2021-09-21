Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП на трассе Котельниково - Песчанокопское

На дороге столкнулись «ВАЗ-2110» и Hyundai Sonata. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Один человек погиб и еще двое пострадали во время ДТП на трассе Котельниково - Песчанокопское в Ростовской области. Об этом сегодня, 21 сентября, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, «ВАЗ-2110» ушел в занос и вылетел на встречную полосу. После этого произошло столкновение в Hyundai Sonata.

- В итоге на месте погиб сам 34-летний водитель «ВАЗа». Его пассажир - неустановленный мужчина - получил серьезные травмы и был госпитализирован. Так же пострадала пассажир иномарки - женщина 59 лет. Сейчас проводится проверка, - добавили в УГИБДД.

Ранее из-за осы в салоне авто произошло смертельное ДТП на подъезде к хутору Сетраки от М-4. В этой аварии погибла водитель Chevrolet Lacetti.

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