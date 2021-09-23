По мнению Василия Голубева, чиновники «забюрократились». Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев раскритиковал работу министерства ЖКХ Ростовской области по реализации программы «Формирование комфортной среды». Свое недовольство губернатор выразил на заседании в правительстве региона после отчета замминистра ведомства Сергея Орлова.

- Теоретические вещи, о которых вы сегодня, к сожалению, сказали, меня не очень устраивают. МинЖКХ - ведомство, которое должно постоянно на земле ходить и в сапогах, если нужно, для того, чтобы выполнять задачи по формированию комфортной городской среды. Вот вы рассказывали об индексах, факторах, баллах, категориях. Скажите пожалуйста, если я живу в конкретном населенном пункте, меня это волнует? Особенно, если рядом плохо или не вовремя благоустраивается территория. Вы говорили о городах, которым немного осталось постараться, чтобы стать территориями с качественной городской средой. Вы сами-то в это верите, когда количество обращений жителей в этих городах, я их зафиксировал, зашкаливает. Где вы и где люди, живущие в этих городах, - спросил Василий Голубев.

Глава региона добавил, что в отчете ничего не было сказано о новых планах на будущее, в том числе относительно благоустройства дворов. По мнению Василия Голубева, чиновники «забюрократились».

- Я не услышал, что же нового произойдет. К тому же, вы ничего не сказали о дворах. Бюджет обсуждается сейчас, вы должны точно определить на что требуются деньги. Жду от вас кардинальных изменений. У людей нужно сначала спрашивать, а потом бумажки писать, а не наоборот, - подчеркнул Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область «попала в зону критики» из-за темпов реализации нацпроекта

По данным прокуратуры, из выделенных средств в этом году регион освоил только 17,6% (подробности)