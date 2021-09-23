В Ростове памятнику Стачке 1902 года вернут исторический вид

Власти уже определились с перечнем работ. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Власти Ростова планируют вернуть исторический вид памятнику Стачке 1902 года. Контракт на разработку проекта уже заключили, он будет готов в декабре 2021 года. Сейчас на объекте ведут подготовительные работы, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Облицуем постамент темно-серым гранитом, как это было сделано изначально. Сейчас основание мемориала оштукатурено. Уже определились с перечнем работ. Обследуем надежности конструкций, проверим устройство подсветки скульптуры и постамента, - написал Алексей Логвиненко.

При этом, по словам главы администрации, обновят не только саму скульптуру, но и всю прилегающую территорию.

- Также выполним комплексное благоустройство прилегающей территории, а именно склонов памятника. Заменим тротуарную плитку, установим лавочки и урны. Озеленение выполним уже в этом году. Кроме того, дорожники рассмотрят возможность создания дополнительных парковок. Установим камеру видеонаблюдения. До конца года все подготовительные работы на объекте должны быть завершены. В следующем году приступим к капремонту самого монумента, - пояснил Алексей Логвиненко.

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