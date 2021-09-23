В Ростове сотрудницу центра физкультуры осудили за хищение 2,4 млн рублей

Слушания состоялись в Кировском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области специалист-кадровик центра физкультуры и спорта донской столицы получила 3 года колонии общего режима. Женщину осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, сотрудница центра похитила в общей сложности 2,4 млн рублей. Злоумышленница обогатилась благодаря обманной схеме, которую использовала в течение нескольких лет - с июня 2013 года по август 2019 года.

Женщина пользовалась доверием коллег и без зазрения совести предоставляла им ложные сведения. В итоге неправильные данные вносились в табели учета рабочего времени сотрудников, людям начисляли деньги, но они шли прямо в карман мошеннице.

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