В помещении «Роствертола» планируют сделать бомбоубежище на 950 человек

Подвал в защитное сооружение должны переделать примерно за пять месяцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове один из подвалов вертолетостроительного комплекса имени Бориса Слюсаля планируют переделать в бомбоубежище. На разработку проекта завод выделит 9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Реконструкцию собираются провести в помещении 7 корпуса «Роствертола». Убежище после всех работ должно вмещать 950 человек. Предполагается, что люди смогут спрятаться от токсического воздействия, воздушного удара, при тепловом излучении или экстремальном нагреве окружающей среды.
- Степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями - 1000. Системы жизнеобеспечения должны поддерживать непрерывное пребывание расчетного количества людей в течение двух суток, - говорится в документации.
После подготовки проекта, подвал корпуса в защитное сооружение должны переделать примерно за пять месяцев.
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