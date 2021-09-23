В помещении «Роствертола» планируют сделать бомбоубежище на 950 человек

Подвал в защитное сооружение должны переделать примерно за пять месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове один из подвалов вертолетостроительного комплекса имени Бориса Слюсаля планируют переделать в бомбоубежище. На разработку проекта завод выделит 9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Реконструкцию собираются провести в помещении 7 корпуса «Роствертола». Убежище после всех работ должно вмещать 950 человек. Предполагается, что люди смогут спрятаться от токсического воздействия, воздушного удара, при тепловом излучении или экстремальном нагреве окружающей среды.

- Степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями - 1000. Системы жизнеобеспечения должны поддерживать непрерывное пребывание расчетного количества людей в течение двух суток, - говорится в документации.

После подготовки проекта, подвал корпуса в защитное сооружение должны переделать примерно за пять месяцев.

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