С 16 октября на центральных улицах Ростова запретят парковку машин

Нововведения коснутся 10 дорожных участков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове с 16 октября запретят остановку и парковку сразу на нескольких центральных улицах. Об этом сообщает городской департамент автодорог. Так, нельзя будет оставлять свои авто на следующих отрезках пути:

1. Богатяновский спуск от Большой Садовой до Социалистической с западной стороны с 8 до 20 часов, за исключением парковочных мест

2. Богатяновский спуск от дома № 32/162 до Социалистической с восточной стороны;

3. Нахичеванский от дома № 40/229 до Пушкинской, 212 с восточной стороны с 8 до 20 часов

4. Нахичеванский от Пушкинской, 225 до Суворова с западной стороны

5. Крепостной от Суворова до дома № 76 с восточной стороны

6. Крепостной от дома № 69 до Большой Садовой с западной стороны

7. Крепостной от Большой Садовой до Социалистической с восточной стороны

8. Семашко от дома № 55 до Думского проезда с западной стороны с 8 до 20 часов

9. Газетный от Максима Горького до Пушкинской с западной стороны с 8 до 20 часов

10. Донская от Нижнебульварной до Газетного с северной стороны.

Кроме того, с 16 октября собираются ввести одностороннее движение на Аэроклубовском от Портовой до 2-ой Володарского в северном направлении и на Нахичеванском от Пушкинской, 225 в южном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На нескольких улицах Ростова до 31 октября продлили ограничение проезда

Речь идет об участках на Благодатной, Мильчакова и 339-ей Стрелковой Дивизии (подробности)