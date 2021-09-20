На нескольких улицах Ростова до 31 октября продлили ограничение проезда

Кроме того, со 2 октября запретят парковку сразу на восьми улицах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на Западном до 31 октября продлили ограничение проезда по трем участкам улиц. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так, речь идет о следующих отрезках пути: Благодатная от Зорге до Мильчакова, Мильчакова от Благодатной до 339-ей Стрелковой Дивизии, а также по 339-ая Стрелковая Дивизия от дома №16 Б до здания под номером 14.

Кроме того, по данным властей, со 2 октября запретят парковку сразу на восьми улицах города. В том числе останавливаться нельзя будет на Кулагина от Плеханова до Стачки и на Земельной от Дачной до Госпитального с южной стороны. Также под запретом окажется участок 28-ой Линии от Вити Черевичкина до Рябышева с восточной стороны.

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Теперь это решение люди активно обсуждают в соцсетях (подробности)