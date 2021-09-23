В Ростове капитально отремонтировали участок улицы Салютина

Объект потребовал комплексного подхода. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове по просьбе местных жителей полностью привели в порядок участок улицы Салютина. Подрядчик выполнил все работы меньше чем за месяц. Об этом сегодня, 23 сентября, в Instagram сообщил сити-менеджепр Алексей Логвиненко.

- Одним из видов получения обратной связи и прямого общения с горожанами стали интерактивные приемы. Во время одного из них ростовчане попросили отремонтировать участок дороги на улице Салютина. Этот ремонт потребовал комплексного подхода. Строители не только укрепили основание дороги и уложили асфальтобетонное покрытие, но и сделали новые тротуары, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что до конца декабря в городе еще 14 участков грунтовых дорог станут полноценными проезжими частями с «капитальным типом покрытия».

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