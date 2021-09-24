Волнистая дорога возмутила пользователей сети в Ростовской области

«Штормящее море» появилось на участке Большие Салы - Чалтырь. Фото: соцсети

В Ростовской области пользователи сети активно обсуждают снимки волнистой дороги в Мясниковском районе. Речь идет о маршруте Большие Салы - Чалтырь. Проезжую часть люди сравнили со «штормящим морем».

В комментариях жители Дона отметили, что такой эффект произошел из-за многотонных фур - асфальт просто не выдержал нагрузки. Однако есть и претензии к самому ремонту трассы. Капитальное обновление провели совсем недавно, и многие не ждали, что дорога так скоро превратится в участок с препятствиями. Некоторые даже высказались с иронией на этот счет.

- Это жидкий асфальт, зато ям нет, - заявил один из мужчин.

- Дорога ужасная, когда это её делали? В прошлом году такая же была, - отметила еще одна участница обсуждения.

- Там сейчас делают новую трассу, а эта дорога никогда не была предназначена изначально для фур и грузовиков, которые по ней каждый день едут, - подчеркнул другой комментатор.

Также под постом автолюбители отметили, что это не единственная проблемная дорога в Мясниковском районе. При этом жители других территорий пожаловались также на состояние асфальта на Аксайском мосту и в Новошахтинске.

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