В донской столице открыли фестиваль «Ростовский джаз приглашает»

Фестиваль давно уже стал визитной карточкой культурной жизни Ростова. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В донской столице открыли XVII Международный фестиваль «Ростовский джаз приглашает». Концертную программу в этом году посвятили 85-летию заслуженного деятеля искусств РСФСР и первого в стране профессора джаза Кима Назаретова. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Фестиваль давно уже стал визитной карточкой культурной жизни Ростова. Впервые он состоялся в 2003 году в честь 40-летия оркестра Кима Назаретова. И вот уже 17 лет подряд представители мировой сцены приезжают в донскую столицу, чтобы познакомить ростовчан с музыкальными новинками и вспомнить лучшие джазовые традиции, - написал Алексей Логвиненко.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, джем-сейшены, встречи, концерты с участием Даниила Крамера, Петра Востокова, Карины Кожевниковой и специального гостя из Германии Эльдара Цаликова. Также выступят септет Петра Востокова, квинтет Сергея Кокорина, оркестр Кима Назаретова и творческая группа Овагема Султаняна.

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