На музыкальный фестиваль Юрия Башмета донские власти выделили семь миллионов рублей

В Ростове пройдет музыкальный фестиваль Юрия Башмета Фото: Правительство РО

В Ростовской области будет проведен VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Об этом сообщили в пресс-службе донского региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже подписал распоряжение, согласно которому, на проведение мероприятия из региональной казны выделено семь миллионов рублей.

- Наш земляк ежегодно проводит свой фестиваль на донской земле. Исключением стал прошлый год, когда из-за пандемии мероприятие было отменено. В этом году музыкальное событие возобновлено, - говорится в тексте сообщения.

Власти сообщили, что поведение фестиваля назначено с 21 по 23 сентября в донской столице.

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