5,6 млн рублей заплатят нарушители за нескошенные сорняки в Ростовской области

На Дону за нескошенную траву грозит штраф. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области за нескошенные сорняки нарушителей наказали на 5,6 млн рублей. Всего завели 653 административных дел. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По данным властей, протоколы составили на 330 должностных и 250 юридических лиц, в этом же черном списке оказались 38 индивидуальных предпринимателей. К ответственности в том числе привлекли крупные организации, а также школы и детсады.

Больше всего недочетов, связанных с покосом травы, выявили в Ростове, Шахтах, Таганроге, Волгодонске, городе Гуково, Аксайском, Кагальницком и Песчанокопском районах.

- Дождливая погода весной способствовала бурному росту растительности. К сожалению, не все главы муниципальных образований, а также собственники территорий с должным вниманием отнеслись к проблеме борьбы с сорняками, - отметил начальник инспекции Николай Копичка.

На Дону за нескошенную траву грозит штраф. Для простых граждан он составляет от 300 до 3 тысяч рублей, должностные лица должны платить от 8 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 25 до 70 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области создадут ведомство по борьбе с амброзией

Об этом сообщил губернатор Василий Голубев (подробности)