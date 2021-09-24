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Происшествия24 сентября 2021 16:38

В Ростовской области злоумышленник обманул налоговую на 101 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Ангелина СКИБА
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Под уголовное разбирательство попал руководитель фирмы по изготовлению кормов

Под уголовное разбирательство попал руководитель фирмы по изготовлению кормов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области директора коммерческой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Предполагается, что мужчина скрыл более 101 млн рублей. Сейчас это пытаются доказать сотрудники управления Следственного комитета по региону.

- Возбуждено дело. Следователи уже выясняют обстоятельства преступления, - прокомментировали в пресс-службе Следкома.

Известно, что под уголовное разбирательство попал руководитель фирмы по изготовлению кормов для сельхозживотных. Предварительно, с октября 2019 по июнь 2020 года злоумышленник вносил ложные сведения в декларации, и это помогло ему утаить значительную часть средств.

Теперь мужчине грозят принудительные работы, штраф до 500 тысяч рублей или до 6 лет лишения свободы.

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