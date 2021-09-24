В Ростове после перерыва возобновили слушания по делу Сергея Сидаша

Сергея Сидаша задержали в мае 2019 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 24 сентября, в Ростовской области после перерыва примерно в месяц возобновили слушания по делу бывшего заместителя губернатора Сергея Сидаша. Также в качестве подозреваемых проходят руководители компании по проведению гидромеханизированных работ Андрей Андросов и Валентин Леванов. Информацию об этом опубликовали на сайте Кировского районного суда.

По данным инстанции, все трое попали под уголовное разбирательство по статье «Злоупотребление полномочиями», двое бизнесменов также ответят перед законом за мошенничество. Известно, что гособвинение сейчас проводит допрос свидетелей. Кроме того, в картотеке суда отмечено, что заседание сегодня отложили на 1 октября.

Сергея Сидаша задержали в мае 2019 года. Показания против экс-чиновника дал бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, которого также арестовали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове перенесли слушания по делу бывшего замгубернатора области Сергея Сидаша

Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями (подробности)