В Ростове перенесли слушания по делу бывшего замгубернатора области Сергея Сидаша

Судебное заседание должно было состояться 20 августа
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове на 24 сентября перенесли очередные слушания по делу бывшего заместителя губернатора области Сергея Сидаша. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Кировского районного суда.
Как пояснили в инстанции, материалы еще не пришли с экспертизы. Судебное заседание должно было состояться сегодня, 20 августа.
Сергея Сидаша задержали в мае 2019 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к преступлению. Показания против экс-чиновника дал бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, которого также арестовали.
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