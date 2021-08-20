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Происшествия20 августа 2021 16:13

В Ростове перенесли слушания по делу бывшего замгубернатора области Сергея Сидаша

Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ангелина СКИБА
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Судебное заседание должно было состояться 20 августа

Судебное заседание должно было состояться 20 августа

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове на 24 сентября перенесли очередные слушания по делу бывшего заместителя губернатора области Сергея Сидаша. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Кировского районного суда.

Как пояснили в инстанции, материалы еще не пришли с экспертизы. Судебное заседание должно было состояться сегодня, 20 августа.

Сергея Сидаша задержали в мае 2019 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к преступлению. Показания против экс-чиновника дал бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, которого также арестовали.

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