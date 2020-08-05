Уголовное дело в отношении Сергея Сидаша передано в суд

В Ростове дело Сергея Сидаша передано в суд Фото: "КП" Архив

В донской столице в Кировский районный суд поступило уголовное дело в отношении Сергея Сидаша. Об этом сообщается в картотеке учреждения. Бывший заместитель губернатора обвиняется в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к преступлению.

Вместе с Сидашем на скамье подсудимых окажутся и его подельники – учредитель АО «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и гендиректор этой же компании Андрей Андросов. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что предварительное слушание назначено на 14 августа.

Напомним, Сидаш был задержан в мае 2019 года. Показания против него дал бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, который также был арестован по «делу о песке». 21 июля он получил два года условного срока за злоупотребление должностными полномочиями.

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