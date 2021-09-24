В Ростовской области уже около недели разыскивают Дениса Богатого

Мужчина пропал без вести 19 сентября

В Ростовской области уже почти неделю разыскивают 29-летнего Дениса Богатого. Мужчина пропал без вести 19 сентября и до сих пор о нем ничего неизвестно. Ориентировку распространил отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 178 см, плотного телосложения, волосы короткие и темно-русые, глаза зеленые. Особые приметы - татуировки на теле.

Одежда: черная футболка с надписью «Адидас», черная куртка, черные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки на красной подошве.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он сейчас находится, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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