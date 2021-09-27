Пробки в Ростове-на-Дону на утро 27 сентября: водители простаивают в пятибалльных пробках

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 27 сентября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Мадояна, Международная, Спартаковская, МОПРа, Тружеников, Толмачева, 1-я Краснодарская, Литвинова, Благодатная и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Большая Садовая, Красноармейская, Варфоломеева, Мечникова, Текучева, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском, проспектах Сиверса, Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, в переулке Оренбургском, проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Виталия Ходоша, Шостаковича, Алябьева, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Чистопольская, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Майская, Закруткина, переулке Мезенском, проспекту Шолохова.

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