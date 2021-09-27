В Ростове на Таганрогской водитель иномарки устроил пьяное ДТП

Ford Focus на встречной полосе столкнулся с Chevrolet Cruze. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове водитель иномарки заехал на встречную полосу и устроил ДТП. Предварительно, лихач был пьян. Об этом сегодня, 27 сентября, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел ночью. Как установили автоинспекторы, 40-летний водитель Ford Focus спешил по Таганрогской в строну Оганова и в районе дома №134 вылетел на встречную дорогу. Из-за этого произошло столкновение в Chevrolet Cruze.

В итоге травмы получил сам виновник аварии. С места происшествия его увезли в больницу. Несмотря на это нарушителю придется ответить за свою поездку под градусом. Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей, также его на 2 года могут лишить права управлять транспортом.

Всего, по данным УГИБДД, за 8 месяцев 2021 года на дорогах Ростовской области поймали 5188 пьяных водителей.

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