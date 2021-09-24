Три человека погибли в ночном ДТП на трассе в Ростовской области

Погибли водитель и два пассажира Lada Largus. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Три человека погибли в серьезном ДТП ночью с 23 на 24 сентября в Ростовской области. Трагедия произошла на трассе М-4 «Дон», сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, около 21.30 автомобиль Mercedes-Benz Vito оказался на встречной полосе и столкнулся с Lada Largus, почти сразу в эти машины влетел «ВАЗ-2111».

- Погибли все, кто находился в Lada Largus. Это водитель и два пассажира, мужчины. Данные еще уточняются. По факту происшествия проводится проверка, - добавили в УГИБДД.

Ранее на трассе Котельниково - Песчанокопское после столкновения «ВАЗа» и Hyundai Sonata погиб один человек, еще двое пострадали.

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