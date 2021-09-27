В Ростове мост на Малиновского планируют полностью открыть уже в ноябре

В ближайшее время должны высадить 900 деревьев и 400 кустарников. Фото: сайт правительства РО

В Ростове мост на улице Малиновского планируют полностью открыть уже в ноябре. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает сайт донского правительства. Ситуацию с реконструкцией уже прокомментировал замминистра транспорта региона Алексей Колбин.

- Когда мы закончим восточную часть путепровода, переключим на нее движение машин. Это позволит подрядчикам завершить обустройство асфальтобетона на западной части. Надеемся, что в ноябре откроем движение на всю ширину проезжей части, то есть заработают все шесть полос, - сказал Алексей Колбин.

Сейчас рабочие продолжают укладывать асфальт на подъездах к мосту и монтируют шумозащитные экраны. В ближайшее время должны высадить 900 деревьев и 400 кустарников.

Кроме того, за два месяца - с момента открытия части обновленного пути - специалисты успели установить железобетонные подпорные стены, провести армирование, бетонирование, асфальтирование, выложить 2 тысячи погонных метров бортового камня и 3500 погонных метров поребрика, а также подготовили канализацию и ограждения.

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