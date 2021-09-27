Приговор вынесли в Таганрогском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге вынесли приговор организатору экстремистского сообщества, который вербовал последователей и разжигал межнациональную рознь. Мужчина получил 6,6 лет условно с испытательным сроком в 5 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным инстанции, злоумышленник занимался экстремизмом с мая 2017 года по ноябрь 2018 года. Свою ненависть он направил против людей еврейской национальности и создал для этого «Союз всемирного освободительного движения Народное братство «АллатРа» («Союз народов солнца и народов полумесяца»). Организатор общества также публиковал все свои мысли и идеи в одной из соцсетей, особенно сильно он критиковал ортодоксальных иудеев.

- Приговор пока в законную силу не вступил и его еще можно оспорить, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

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