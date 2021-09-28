Редкие гигантские кенгуру поселились в зоопарке Ростова

Когда пройдет карантин, серых кенгуру смогут увидеть все желающие. Фото: группа в VK Ростовского зоопарка

Новый дом в Ростове обрели северные серые кенгуру, их еще называют «гигантскими» - отдельные особи вида могут достигать роста взрослого человека. Это довольно редкие животные, рассказали в городском зоопарке.

- У нас проходят адаптацию две самки размером чуть больше кенгуру Беннета. Сейчас девочки находятся во внутреннем вольере, привыкают к новому месту обитания и людям. Очень любопытны, реагируют на голоса сотрудников, довольно близко подходят, но брать еду из рук пока побаиваются, - написали в соцсетях работники зоосада.

Двух мохнатых переселенцев доставили из Новосибирска. Это потомство животных, которых изначально завезли для разведения из Японии и Иерусалима. Когда пройдет карантин и завершат реконструкцию вольера, серых кенгуру в Ростове смогут увидеть все желающие.

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