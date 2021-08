Ответ активистам: в зоопарке Ростова рассказали, как чувствуют себя белые медведи

Активисты уверены, что животным трудно переносить жаркий донской климат. Фото: группа в VK Ростовский-на-Дону зоопарк

Медведи - Айон, Комета и маленькая Айка - чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает. Такое заявление сделали в зоопарке Ростова после письма зарубежной организации по защите животных РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals).

Активисты движения уверены, что холодолюбивым животным трудно переносить жаркий донской климат. Он якобы плохо влияет на здоровье и самочувствие косолапых. Ростовский зоосад попросили отказаться от содержания таких питомцев и передать их в северные страны.

Пока таких шагов в зоопарке предпринимать не планируют. Кроме того, буквально на днях в сети появился ролик, в котором малышка Айка вместе с мамой отдыхают около бассейна. Мохнатые питомцы активны и не выглядят уставшими или неухоженными. К слову, озорной красавице Айке уже исполнилось 9 месяцев.

