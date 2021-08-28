Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2021 16:22

Ответ активистам: в зоопарке Ростова рассказали, как чувствуют себя белые медведи

Зарубежная организация по защите животных потребовала отказаться от питомцев
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Активисты уверены, что животным трудно переносить жаркий донской климат. Фото: группа в VK Ростовский-на-Дону зоопарк

Активисты уверены, что животным трудно переносить жаркий донской климат. Фото: группа в VK Ростовский-на-Дону зоопарк

Медведи - Айон, Комета и маленькая Айка - чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает. Такое заявление сделали в зоопарке Ростова после письма зарубежной организации по защите животных РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals).

Активисты движения уверены, что холодолюбивым животным трудно переносить жаркий донской климат. Он якобы плохо влияет на здоровье и самочувствие косолапых. Ростовский зоосад попросили отказаться от содержания таких питомцев и передать их в северные страны.

Пока таких шагов в зоопарке предпринимать не планируют. Кроме того, буквально на днях в сети появился ролик, в котором малышка Айка вместе с мамой отдыхают около бассейна. Мохнатые питомцы активны и не выглядят уставшими или неухоженными. К слову, озорной красавице Айке уже исполнилось 9 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маленький мархур: в Ростове родился детеныш редкого копытного

Это мальчик, но имя ему пока не выбрали (подробности)