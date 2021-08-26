Озорной Айке из Ростовского зоопарка исполнилось уже 9 месяцев

9 месяцев исполнилось малышке-медведице Айке в зоопарке Ростова. Белоснежная красавица полна сил и энергии, она все также обожает плавать и возиться с игрушками. Конечно же, ни одна забава не обходится без мамы Кометы, которая, к слову, не всегда поддерживает развлечения.

- Мама-медведица не всегда поддерживает инициативу дочери, но всё же любит играть с ней, а заодно и воспитывать. Комета пытается научить Айку быть более серьёзной, чуточку агрессивной, но мы видим, что получается у неё это с трудом, - рассказали работники зоосада.

В доказательство озорного характера Айки в соцсети выложили видео с игрой около бассейна. На кадрах заметно, что маленькая медведица уже совсем не боится воды. Ей доставляет истинное удовольствие нырять и плавать. Она с легкостью выбирается на сушу, когда хочет, и через минуту уже снова стремится обратно.

- Наша малышка все так же открыта и общительна, спокойно подходит к посетителям и не планирует что-то менять, - добавили в зоопарке.

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