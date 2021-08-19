Маленький мархур: в Ростове родился детеныш редкого копытного

Малыш уже встал на ножки. Фото: группа в VK зоопарка Ростова

В Ростове на свет появился детёныш редкого копытного - таджикского винторогого козла. Это животное также называют мархуром. О долгожданном пополнении сообщили в соцсетях городского зоосада.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Он уже встал на ножки. Большую часть времени отдыхает или ест. Специалисты уже выяснили, что это мальчик, но имя ему пока не выбрали. Также вольере парка живет семейство из трех взрослых мархуров.

Горных копытных занесли в Красную книгу. На сегодняшний день в мире насчитывается всего около 2,5 тысяч особей этого вида.

Ранее в Ростовском зоопарке родились четыре птенца розовых фламинго. Эти птицы также находятся в Красной книге России. Малыши появились с разницей в неделю. Сейчас старшие птички стараются во всем повторять за родителями, купаются в озере и уже умеют по-взрослому стоять на одной ноге.

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