В Ростове скорректировали работу зоопарка из-за ограничений по COVID-19

Прогуляться по зоосаду все-таки возможно. Всех принимают в прежнем режиме Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове из-за ковидных ограничений скорректировали работу зоопарка. Изменения внесли еще вчера, а уже сегодня, 5 августа, их придерживаются в полной мере, без каких-либо послаблений.

Так, посетителей предупредили, что теперь отменены показательные кормления и экскурсии. Также временно приостановили работу аттракционов.

При этом прогуляться по зоосаду все-таки возможно. Всех принимают в прежнем режиме без сертификатов о вакцинации или справок о перенесенном COVID-19.

Ранее областные власти ужесточили санитарные правила в регионе. Теперь документы о состоянии здоровья будут требовать у посетителей МФЦ, фитнес-залов, спортзалов и точек общепита.

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