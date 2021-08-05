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Общество5 августа 2021 10:27

В Ростове скорректировали работу зоопарка из-за ограничений по COVID-19

Теперь не будут проводить показательные кормления и экскурсии. Временно приостановили работу аттракционов
Ангелина СКИБА
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Прогуляться по зоосаду все-таки возможно. Всех принимают в прежнем режиме

Прогуляться по зоосаду все-таки возможно. Всех принимают в прежнем режиме

Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове из-за ковидных ограничений скорректировали работу зоопарка. Изменения внесли еще вчера, а уже сегодня, 5 августа, их придерживаются в полной мере, без каких-либо послаблений.

Так, посетителей предупредили, что теперь отменены показательные кормления и экскурсии. Также временно приостановили работу аттракционов.

При этом прогуляться по зоосаду все-таки возможно. Всех принимают в прежнем режиме без сертификатов о вакцинации или справок о перенесенном COVID-19.

Ранее областные власти ужесточили санитарные правила в регионе. Теперь документы о состоянии здоровья будут требовать у посетителей МФЦ, фитнес-залов, спортзалов и точек общепита.

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