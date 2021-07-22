В ростовском зоопарке на свет появились четыре птенца фламинго

В зоопарке Ростова на свет появились розовые фламинго. Фото: ростовский зоопарк

В ростовском зоопарке на свет появились сразу четыре птенца розовых фламинго. Об этом сообщили в пресс-службе городского зоосада.

Стоит отметить, что последний раз в донской столице эти птицы вылуплялись десять лет назад. Специалистам пришлось работать много лет, чтобы снова получить приплод. Напомним, что эти птицы занесены в Красную книгу России. Поэтому зоологам пришлось совершенствовать рацион и условия содержания, для птиц даже завозили специальную глину, чтобы они могли строить гнезда.

- А как только зоологи обнаружили, что несколько пар фламинго сидят на гнёздах, было принято решение временно ограничить передвижение по мосту над фламинго, чтобы минимизировать стресс будущих родителей, - говорится в тексте сообщения.

Маленькие птенцы появлялись с разницей в неделю. Сейчас специалисты внимательно наблюдают за их развитием. Сейчас их оперение светло-серого цвета. Старшие птенцы уже вовсю повторяют за родителями, купаются в озере и по-взрослому стоят на одной ноге.

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