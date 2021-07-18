В ростовском зоопарке пополнилась семья гуанако

В Ростовском зоопарке на свет появились малыши гуанако. Фото: ростовский зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке снова пополнение. В этот раз увеличилось в количестве семейство гуанако. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

У одной из самок на свет появились сразу четыре малыша - два мальчика и две девочки. До четырех месяцев маленькие гуанако будут питаться молоком матери, а затем она станет активно приучать своих детей к растительной пище. Уже совсем скоро малыши-гуанако начнут лакомиться свежей травой, листьями и веточками растений.

- Гуанако - парнокопытные животные из семейства верблюдов. Их часто путают с ламами, из-за того, что ламы - это одомашненные гуанако. Как и одногорбые и двугорбые верблюды, они могут долго обходиться без воды, - говорится в тексте сообщения.

В зоопарке также отметили, что эти животные достаточно ручные. Они не боятся людей и спокойно подходят к посетителям.

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Несмотря на маленький возраст, малыш не отстает от стада.