«Бегает быстро, но пол пока не известен»: у туров из ростовского зоопарка появилось потомство

Малыши не отходят от родителей. Фото: пресс--служба зоопарка в Ростове

В зоопарке Ростова-на-Дону произошло радостное событие. Как рассказали в пресс-службе, у кубанских туров, – Топела и Ярии - родился малыш.

- Его пол пока не известен. Но малыш активный и любознательный, бегает быстро, не отставая от стада, - рассказали зоологи.

Специалисты также пояснили, что копытные животные сразу после рождения должны встать на ноги. В дикой природе матери и детям надо покинуть то место, где прошли роды, чтобы на их след не пришли хищники.

А еще в зоосаде у пары черных лебедей появились птенцы. Пятеро малышей пока еще покрыты серым пухом. Полностью оперятся они, когда им исполнится шесть месяцев.

Также совсем недавно родителями стали волки. У них родились трое бойких детишек. Прибавление в семействе случилось еще весной, но только летом детеныши выбрались из логова в открытый вольер.

Перед «выходом в свет» заботливые родители тщательно проверили территорию на предмет безопасности. Мама и папа несколько раз обошли по периметру весь вольер, изучив каждый кустик.

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