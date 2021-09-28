В Ростовской области на М-4 грузовик MAN врезался в отбойник и перевернулся

Фура разломала ограждение и перегородило движение транспорта. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба

Сегодня, 28 сентября, в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» грузовик MAN врезался в отбойник и опрокинулся. Об этом сообщает Ростовская областная поисково-спасательная служба.

По данным ведомства, мужчина, который находился за рулем, не справился с управлением. В итоге многотонная фура разломала ограждение и перегородило движение транспорта. При этом сам водитель чудом остался жив, он успел выскочить из кабины. Других жертв или пострадавших нет.

После этого на место происшествия прибыли спасатели. Они выставили ограждения и смыли разлившееся топливо. Авто поднимали с помощью 100-тонного крана, грузового эвакуатора, погрузчика и тягача. Сейчас, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», затора в районе ЧП уже нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Зорге столкнулись автобус и тягач, есть пострадавшая

Сейчас правоохранители уточняют причины и детали происшествия (подробности)