В Ростове на Зорге столкнулись автобус и тягач, есть пострадавшая

Несчастный случай произошел вечером 27 сентября. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на Зорге столкнулись пассажирский автобус и тягач «МАЗ-6430». В момент аварии в салоне общественного транспорта находились около 20 человек, пострадала женщина 59 лет. Об этом сообщили сегодня, 28 сентября, в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера вечером, около 21 часа. По предварительным данным, водитель вез людей по маршруту №67, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящий у обочины «МАЗ».

Сейчас правоохранители еще уточняют причины и детали происшествия. Проводится проверка. Ранее в донской столице водитель иномарки устроил пьяное ДТП и с травмами попал в больницу.

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