В Ростовской области иномарка врезалась в автобус с 38 детьми

От удара машина отлетела на металлическое ограждение. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 28 сентября, в Ростовской области на М-4 «Дон» иномарка врезалась в автобус с детьми. В салоне общественного транспорта никто не пострадал, а вот 43-летняя владелица легковушки получила травмы, и ее увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, аварию спровоцировала женщина, которая управляла автомобилем Mercedes. Она не предоставила преимущество в движении автобусу, и от удара отлетела на металлическое ограждение.

- В салоне автобуса в момент столкновения находились 38 детей и четверо сопровождающих, они направлялись на соревнования. Сейчас с юными пассажирами все в порядке, их пересадили в другой автобус и отправили к месту назначения. По факту аварии проводится проверка, - прокомментировали в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на М-4 грузовик MAN врезался в отбойник и перевернулся

Водитель чудом остался жив, он успел выскочить из кабины (подробности)