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Происшествия28 сентября 2021 13:19

В Ростовской области иномарка врезалась в автобус с 38 детьми

Пострадала только водитель легковушки, ее увезли в больницу
Ангелина СКИБА
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От удара машина отлетела на металлическое ограждение. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

От удара машина отлетела на металлическое ограждение. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 28 сентября, в Ростовской области на М-4 «Дон» иномарка врезалась в автобус с детьми. В салоне общественного транспорта никто не пострадал, а вот 43-летняя владелица легковушки получила травмы, и ее увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, аварию спровоцировала женщина, которая управляла автомобилем Mercedes. Она не предоставила преимущество в движении автобусу, и от удара отлетела на металлическое ограждение.

- В салоне автобуса в момент столкновения находились 38 детей и четверо сопровождающих, они направлялись на соревнования. Сейчас с юными пассажирами все в порядке, их пересадили в другой автобус и отправили к месту назначения. По факту аварии проводится проверка, - прокомментировали в УГИБДД.

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