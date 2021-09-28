Роспотребнадзор рекомендовал вернуть удаленку на предприятиях Ростовской области

Не все организации строго соблюдают санитарные правила Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рекомендовал организациям снова начать переводить своих сотрудников на удаленный формат работы. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19, пояснил специалист на заседании оперштаба.

- Особое внимание сейчас нужно уделять дистанционной работе, ситуация требует возвращения к этому. Необходимо рассмотреть возможность отправить на удаленку хронических больных, людей от 65 лет и сотрудников, которые не влияют на производственный цикл в свое отсутствие, - сказал Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора добавил, что не все организации сейчас соблюдают санитарные правила. Так, например, во время рейдов нарушения выявили на 45% предприятий. Чаще всего легкомысленно к безопасности относились в Аксайском, Азовском, Зерноградском, Куйбышевском, Красносулинском и Октябрьском районах.

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