Коронавирус обнаружили на поручнях в автобусах Ростовской области

В Роспотребнадзоре считают, что дезинфекции на маршрутах уделяют недостаточно внимания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области из-за распространения COVID-19 ситуация с общественным транспортом остается больной темой, которая все еще до конца не решена. Такое заявление сегодня, 28 сентября, сделал главный санврач региона Евгений Ковалев.

- Мы следим уже четыре недели за проведением дезинфекции на конечных остановках. Видим, что все меняется в лучшую сторону, однако на ряде маршрутов, например, на этих выходных такую обработку на конечных точках не проводили. Мы неоднократно с поручней в автобусах выделяли коронавирус, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Представитель Роспотребнадзора добавил, что инфекцию также находили и в смывах на Главном ж/д вокзале донской столицы.

- Это значит, что вопросу дезинфекции сейчас уделяют недостаточно внимания. Также люди не должны игнорировать маски и перчатки. Это совсем не надуманные требования, - сказал Евгений Ковалев.

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