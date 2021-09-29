Загруженность ковидных коек в Ростовской области составила 90%

В Батайске и Ростове продолжают работать койки долечивания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Загруженность ковидных коек в Ростовской области составила уже около 90%. Это произошло из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил на заседании оперштаба глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Сегодня на лечении находятся 11 672 человека. Из них в стационарах - более 4 тысяч человек. Загруженность коек возросла и в настоящий момент составляет около 90%. На амбулаторном лечении остаются 7 560 человек, - рассказал Юрий Кобзев.

Также министр здравоохранения добавил, что из-за потока инфицированных пациентов количество мест увеличили до 4 549, это 107,8 от норматива. Кроме того, в Батайске и Ростове продолжают работать койки долечивания.

- Проблем с кислородом нет, жалоб ни от одной медицинской организации не поступало. Это значит, что больницы обеспечены кислородом, который производится в Ростовской области, то же самое касается средств дезинфекции, СИЗов и лекарств, - сказал Юрий Кобзев.

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