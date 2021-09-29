В Ростове-на-Дону осудили террориста, напавшего на полицейских

В Ростове огласили приговор злоумышленнику, напавшему на силовиков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В донской столице рассмотрели уголовное дело в отношении участника международной террористической организации, совершившего нападение на полицейских.
Южный окружной военный суд установил, что житель Ингушетии вступил в состав террористической организации, после чего вместе с сообщником напал на правоохранителей.
Подсудимый на авто наехал на сотрудников полиции несущих службу на посту ДПС в Магасе. После этого злоумышленники напали на полицейских с ножами. В результате двое правоохранителей были убиты, двое – ранены.
- Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 27 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировали в пресс-службе суда.
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