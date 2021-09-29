В центре Ростова снесут три старинных здания

Все объекты находятся в аварийном состоянии. Фото: документация на сайте госзакупок

В Ростове местные власти ищут подрядчиков, которые смогут провести демонтаж трех старинных аварийных зданий. На все работы в общей сложности собираются потратить 6,2 млн рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Так, речь идет о постройках на Университетском/Седова,1/59, Восточной, 68 и Социалистической, 102. За снос первого здания исполнителю заплатят 1,2 млн рублей, второе снесут за 740,8 тысяч рублей, третье - за 4,2 млн рублей.

В документации указано, что все эти объекты находятся в аварийном состоянии. Такой вывод сделали на основании обследования конструкций. Итоги тендера на демонтаж должны подвести уже 7 октября 2021 года. Заказчик - управление ЖКХ Кировского района Ростова.

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