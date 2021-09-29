На поддержку малоимущих в Ростовской области выделили 53 млн рублей

Пособия получили свыше 55 тысяч семей. Фото: сайт правительства РО

Малоимущим жителям Ростовской области на адресную социальную помощь выделили почти 53 млн рублей. Соответствующее распоряжение в сентябре подписал губернатор Василий Голубев. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.

Всего с начала года на такую поддержку из бюджета региона было направлено почти 483 млн рублей. Пособия получили свыше 55 тысяч семей.

Малоимущими считаются люди с доходом меньше 1,5-кратной величины прожиточного минимума. К слову, в расчете на душу населения в 2021 году он составляет 11 053 рублей, для трудоспособного населения - 11 753 рублей, для пенсионеров - 9 445 рублей, для детей - 11 642 рублей.

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