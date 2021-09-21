В Ростове на проект реставрации «Дома с ангелами» выделили 45 млн рублей

Его общая площадь дома - 2013,5 кв. метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове начали искать подрядчика, который за 45 млн рублей подготовит проект реставрации доходного дома Максимова («Дом с ангелами»). Информацию о проведении аукциона на сайте госзакупок опубликовало городское управление капитального строительства.

Речь идет о здании на Московской,72. Это объект культурного наследия регионального значения. Его общая площадь - 2013,5 кв. метров. В помещениях в будущем планируют открыть историко-бытовой музей с археологическими экспонатами.

Предполагается, что проектные работы по обновлению здания подрядчик должен выполнить в течение 16 месяцев. После этого все документы отправят на госэкспертизу. Когда утвердят положительное заключение, начнут уже сам ремонт. Его должны выполнить к июню-июлю 2022 года.

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